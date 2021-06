Salvini: «Il partito unico non è nella mia agenda. Il sorpasso di FdI? Non sto a guardare i sondaggi» (Di mercoledì 30 giugno 2021) Raccontano i retroscena che Silvio Berlusconi abbia pronto per il partito unico del centrodestra anche un nome: Centrodestra italiano o Centrodestra unito, che preferirebbe. I piani del Cav, che dal “buen ritiro” di Villa Certosa in Sardegna starebbe lavorando anche a una carta dei valori, continuano a scontrarsi però con le resistenze interne alla coalizione e alla stessa Forza Italia. La contrarietà della Lega di Matteo Salvini e di FdI di Giorgia Meloni è nota e ugualmente lo è quella di molti azzurri, per i quali la capogruppo al Senato Anna Maria Bernini, pur non chiudendo al partito ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 30 giugno 2021) Raccontano i retroscena che Silvio Berlusconi abbia pronto per ildel centrodestra anche un nome: Centrodestra italiano o Centrodestra unito, che preferirebbe. I piani del Cav, che dal “buen ritiro” di Villa Certosa in Sardegna starebbe lavorando anche a una carta dei valori, continuano a scontrarsi però con le resistenze interne alla coalizione e alla stessa Forza Italia. La contrarietà della Lega di Matteoe didi Giorgia Meloni è nota e ugualmente lo è quella di molti azzurri, per i quali la capogruppo al Senato Anna Maria Bernini, pur non chiudendo al...

