Roma, muore a 27 anni dopo un intervento di routine. La famiglia: “Curata con fermenti lattici” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Se ne è andata a soli 27 anni Maria Grazia Di Domenico, dopo un intervento ginecologico di routine. Un’operazione all’utero a causa di un papilloma, una sorta di raschiamento, che richiede normalmente appena 15-20 minuti, e il rientro a casa nel giro di un giorno. E invece purtroppo la giovane a casa non c’è più tornata, morta sul tavolo operatorio di una prestigiosa clinica di Roma, la casa di cura Santa famiglia in via dei Gracchi, tra le più gettonate per quanto riguarda la ginecologia. Qualcosa però deve essere andato storto e Maria Grazia Di Domenico, 27 anni, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 30 giugno 2021) Se ne è andata a soli 27Maria Grazia Di Domenico,unginecologico di. Un’operazione all’utero a causa di un papilloma, una sorta di raschiamento, che richiede normalmente appena 15-20 minuti, e il rientro a casa nel giro di un giorno. E invece purtroppo la giovane a casa non c’è più tornata, morta sul tavolo operatorio di una prestigiosa clinica di, la casa di cura Santain via dei Gracchi, tra le più gettonate per quanto riguarda la ginecologia. Qualcosa però deve essere andato storto e Maria Grazia Di Domenico, 27, ...

Advertising

repubblica : Muore a 27 anni dopo un banale intervento. La denuncia della famiglia: 'Fermenti lattici al posto degli antibiotici' - benzinazero : RT @roberto52116971: - roberto52116971 : - infoitinterno : Roma, muore a 27 anni dopo un intervento in clinica: la procura apre un’inchiesta - sportface2016 : L'#Ucraina non muore mai, ma non è solo fortuna: a Roma ci va #Sheva, mea culpa #Svezia -