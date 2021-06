Roma, i dettagli dello sbarco di Mourinho e il suo rito scaramantico a Trigoria (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma - Non ci sarà bisogno di quarantene o isolamenti perché arriva da Setubal, Portogallo, e non dall'Inghilterra che ha lascia più di due settimane fa. José Mourinho ha preparato tutte le valigie ed ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 30 giugno 2021)- Non ci sarà bisogno di quarantene o isolamenti perché arriva da Setubal, Portogallo, e non dall'Inghilterra che ha lascia più di due settimane fa. Joséha preparato tutte le valigie ed ...

Advertising

infoitsport : Roma, i dettagli dello sbarco di Mourinho e il suo rito scaramantico a Trigoria - sportli26181512 : #Roma, i dettagli dello sbarco di #Mourinho e il suo rito scaramantico a Trigoria: Lo Special One è pronto a cominc… - sportli26181512 : Lazio, Basic è vicino: i dettagli del sì: Il mediano croato pronto a sbarcare a Roma, pronto un contratto di cinque… - Ailand1992 : RT @siamo_la_Roma: ?? Imminente l'arrivo di #Mourinho a #Roma ?? Prende quota una location nel cuore della città per la presentazione ?? Ecc… - siamo_la_Roma : ?? Imminente l'arrivo di #Mourinho a #Roma ?? Prende quota una location nel cuore della città per la presentazione… -