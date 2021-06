Roberto Stanchina non ce l' ha fatta | il 57enne è morto in ospedale

Advertising

lavocedelne : Dimaro, muore dopo l’incidente nei boschi a 57 anni l’uomo travolto da un albero - francobus100 : È morto Roberto Stanchina: troppo gravi le ferite per il boscaiolo travolto da un albero -

Ultime Notizie dalla rete : Roberto Stanchina

il Dolomiti

Si è spento nella mattinata di mercoledì 30 giugno, l'uomo travolto da un tronco a Dimaro Folgarida un paio di giorni prima, nel pomeriggio. Le sue condizioni erano apparse gravissime da subito, era stato portato in terapia in ..., 57 anni, è deceduto all'ospedale Santa Chiara dove era ricoverato in rianimazione dal giorno dell'incidente, avvenuto il 28 giugno. Alla fine gli sforzi dei medici nulla hanno ...Il 57enne è deceduto all’ospedale Santa Chiara dove era stato portato in elicottero subito dopo l’incidente. La comunità in lutto ...Il 57enne è deceduto all’ospedale Santa Chiara dove era stato portato in elicottero subito dopo l’incidente. La comunità in lutto ...