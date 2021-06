(Di mercoledì 30 giugno 2021)vede confermato il suo impegnoottenendo un'importante: è infatti il primo festival in Italia ad ottenere la certificazione "EcoEvents" con un punteggio pari all'...

Advertising

CatelliRossella : Riconoscimento ambientale per Umbria Jazz - Musica - ANSA - TrgMedia : Riconoscimento ambientale per Umbria Jazz - Uni_Insubria : ???? Primo premio del concorso “?????????????? #?????????????????? ??????????????????????” al nostro dottorando ?????????????? ??????????, conferito durante… - COMUNECERVIA : ?? La città di #Cervia ha ricevuto la ventiseiesima Bandiera Blu, prestigioso riconoscimento che premia la qualità… -

Ultime Notizie dalla rete : Riconoscimento ambientale

Agenzia ANSA

Umbria Jazz vede confermato il suo impegnoottenendo un'importante: è infatti il primo festival in Italia ad ottenere la certificazione "EcoEvents" con un punteggio pari all'81,72%. Lo riferiscono gli stessi ...Peraltro, lo consideriamo unanche ai fornitori e ai clienti che ci aiutano e ...dal punto di vista del design che della produzione di imballaggi in plastica il cui impattoè ...I servizi partiranno dal primo luglio, tranne quello per il salvamento che è stato avviato già il 20 giugno | SassariNotizie.com Mobile ...Roma, 30 giu. (askanews) - Non tutte le aziende purtroppo capiscono l'importanza di un ambiente di lavoro rispettoso dei propri dipendenti, che ...