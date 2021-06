Prende in giro versetto del Corano, in carcere a Marrakech studentessa italiana (Di mercoledì 30 giugno 2021) Una condanna a tre anni e mezzo di carcere . Tanto è costato a una studentessa 23enne italiana di origini marocchine un post su Facebook del 2019. La giovane, nata a Vimercate e cresciuta in Brianza, ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 30 giugno 2021) Una condanna a tre anni e mezzo di. Tanto è costato a una23ennedi origini marocchine un post su Facebook del 2019. La giovane, nata a Vimercate e cresciuta in Brianza, ...

