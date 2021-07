Meteo ROMA, stabile, ma lunedì, nuovo aumento temperatura (Di mercoledì 30 giugno 2021) ROMA.generalmente bel tempo, con temperature ancora elevate. Qualche acquazzone o temporale sono attesi per domenica. Da lunedì si potrebbe avere un nuovo aumento della temperatura massima. Mercoledì 30 giugno: poco nuvoloso. temperatura da 20°C a 30°C Giovedì 1 luglio: poco nuvoloso. temperatura da 20°C a 33°C Venerdì 2: poco nuvoloso. temperatura da 19°C a 32°C Sabato 3: poco nuvoloso. temperatura da 18°C a 31°C Domenica 4: nubi sparse. temperatura da 21°C a 31°C Possibilità di precipitazioni 50% lunedì ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 30 giugno 2021).generalmente bel tempo, con temperature ancora elevate. Qualche acquazzone o temporale sono attesi per domenica. Dasi potrebbe avere undellamassima. Mercoledì 30 giugno: poco nuvoloso.da 20°C a 30°C Giovedì 1 luglio: poco nuvoloso.da 20°C a 33°C Venerdì 2: poco nuvoloso.da 19°C a 32°C Sabato 3: poco nuvoloso.da 18°C a 31°C Domenica 4: nubi sparse.da 21°C a 31°C Possibilità di precipitazioni 50%...

