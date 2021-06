Marotta | «Venduto Hakimi potremo respirare»

(Di mercoledì 30 giugno 2021) “-PSG? Un trasferimento doloroso ma ho l’obbligo di garantire per la società la sostenibilità. Quandosarà ufficialmente al PSG,. Vorremmo tanto non dover vendere altri giocatori e mantenere l’organico che ci ha dato tante soddisfazioni”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’Inter Beppe, intervistato da Sky. “È stata un’operazione condotta bene, ci L'articolo

L'esterno marocchino verràper circa 80 milioni di euro e così,e Ausilio stanno sondando il terreno per identificare il sostituto . Il nome caldo è quello di Emerson Royal , terzino ...7 slot (8 con l'istituzionalizzazione del Monday Night, ndr) è il format con cui abbiamoi ... trattenuto daprima che la situazione degenerasse. Il presidente della Lazio, irritato per ...“Hakimi-PSG? Un trasferimento doloroso ma ho l’obbligo di garantire per la società la sostenibilità. Quando Hakimi sarà ufficialmente al PSG, potremo respirare. Vorremmo tanto non dover vendere altri ...L'Inter, di fatto, ha venduto Hakimi. E ha perso Conte. E forse perderà Oriali. La situazione finanziaria è tutt'altro che florida e dalla Cina, per ora, non si ...