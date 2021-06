Lauree abilitanti per Architetti e Ingegneri: il via libera della Camera (Di mercoledì 30 giugno 2021) Via libera alle Lauree abilitanti per Architetti e Ingegneri. L’approvazione al testo delle Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti ha avuto luogo a Montecitorio da parte delle Commissioni Giustizia e Cultura della Camera dei Deputati con 330 voti a favore ed un contrario, ed ora passa al Senato, di cui si attende l’ok definitivo entro l’autunno. In seguito si dovrà aspettare la sua conversione in legge, ed entrerà in vigore solamente a partire dall’anno accademico successivo a quello dell’approvazione dei decreti. A settembre 2022 ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 30 giugno 2021) Viaalleper. L’approvazione al testo delle Disposizioni in materia di titoli universitariha avuto luogo a Montecitorio da parte delle Commissioni Giustizia e Culturadei Deputati con 330 voti a favore ed un contrario, ed ora passa al Senato, di cui si attende l’ok definitivo entro l’autunno. In seguito si dovrà aspettare la sua conversione in legge, ed entrerà in vigore solamente a partire dall’anno accademico successivo a quello dell’approvazione dei decreti. A settembre 2022 ...

