La crisi dei Cinque Stelle mette a rischio l’accordo sul Colle, dice Enrico Letta (Di mercoledì 30 giugno 2021) «È un grave problema… cosa succede adesso? Non lo so, ma è una rottura pesante che non mi aspettavo», dice il segretario del Partito democratico Enrico Letta dopo aver appreso la notizia della risposta al vetriolo di Beppe Grillo a Giuseppe Conte. «Le cose che mi preoccupano sono due: il timore di dare un vantaggio alla destra, e il rischio che tutto questo influisca sulla partita del Quirinale, che è una partita importante e delicatissima», spiega in un colloquio con La Stampa. Letta sembra stupito per la lacerazione dei Cinque Stelle, racconta il quotidiano. «Conte? Non ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 30 giugno 2021) «È un grave problema… cosa succede adesso? Non lo so, ma è una rottura pesante che non mi aspettavo»,il segretario del Partito democraticodopo aver appreso la notizia della risposta al vetriolo di Beppe Grillo a Giuseppe Conte. «Le cose che mi preoccupano sono due: il timore di dare un vantaggio alla destra, e ilche tutto questo influisca sulla partita del Quirinale, che è una partita importante e delicatissima», spiega in un colloquio con La Stampa.sembra stupito per la lacerazione dei, racconta il quotidiano. «Conte? Non ...

