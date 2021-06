Inghilterra-Ucraina a Roma, Zingaretti: “Chiediamo il rispetto delle regole ai tifosi inglesi” (Di mercoledì 30 giugno 2021) “Chiediamo il rispetto legge e attenzione rispetto alla problematica della variante Delta. Informeremo i cittadini inglesi sulle nostre regole. Questo pomeriggio le pubblicheremo in lingua inglese sui nostri social”. Queste le parole del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, intervenuto al termine della presentazione dei nuovi mezzi di Ares 118 riguardo all’arrivo dei tifosi inglesi per il match tra Inghilterra e Ucraina, in programma sabato allo stadio Olimpico di Roma. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 30 giugno 2021) “illegge e attenzionealla problematica della variante Delta. Informeremo i cittadinisulle nostre. Questo pomeriggio le pubblicheremo in lingua inglese sui nostri social”. Queste le parole del presidente della Regione Lazio, Nicola, intervenuto al termine della presentazione dei nuovi mezzi di Ares 118 riguardo all’arrivo deiper il match tra, in programma sabato allo stadio Olimpico di. SportFace.

