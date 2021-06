Il dietrofront sul cashback è un segnale politico | ci dice che a governare sono altri

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Ilè stato abolito. La misura, introdotta dal governo Conte, che consentiva agli italiani che usano le carte di pagamento al posto del denaro contante, di ottenere un modesto rimborso nell’ordine di un centinaio di euro, è stata cancellata. Alcuni ne rimpiangono “il successo”. Era costata finora 1,5 miliardi di euro alle casse dello Stato e per il 2022 avrebbe pesato per circa 3 miliardi. Onestamente, il provvedimento era anche legato a una riffa tra tutti gli utilizzatori, che non giovava certo alla serietà apparente della misura. Ma, sinceramente, non era gran cosa, aiutava gli italiani a migliorare le proprie abitudini, senza rivoluzionarne i costumi e ...