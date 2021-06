Hakimi va | Lautaro resta | in casa Inter si torna a parlare del rinnovo dell’argentino

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Sono giorni caldi in, con la società impegnata su vari fronti per regalare al nuovo tecnico Simone Inzaghi una rosa in grado di difendere il titolo della passata stagione e soprattutto recitare un ruolo da protagonista in Champions League. La dirigenza è stata fin da subito chiara: mercato in entrata auto-finanziato ed una cessione eccellente per risanare – in parte – il bilancio in rosso. La superstar che svuoterà il proprio armadietto alla Pinetina sarà Achraf, prossimo a sposare il faraonico progetto del Paris Saint-Germain. Resterà invece al suo postoMartinez, che dopo un lungo tira e molla ...

... agente diMartinez e Achraf. Nel summit si sarebbe parlato prevalentemente della cessione di Achraf, sempre più vicino al Paris Saint - Germain. I nerazzurri avrebbero fretta ...... approvando ad esempio l'arrivo di Hector Bellerin come sostituto di, ma soprattutto esponendosi per il futuro diMartinez . L'ex allenatore della Lazio ha infatti chiamato ...Sergi Roberto, di lui parlano in Spagna ma anche in Italia come del possibile sostituto di Hakimi per la destra ... rientrare come contropartita in un'eventuale operazione per Lautaro Martinez. Al ...L'ex giocatore nerazzurro voleva restare un altro anno alla viola che però non ha rinnovato il suo contratto. Il procuratore annuncia il ritiro ...