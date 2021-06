Green pass, allerta QR code: dati personali a rischio (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il QR code del Green pass potrebbe diventare il nuovo vettore d’attacco per i cyber criminali. Il codice, un quadratino che contiene una serie di informazioni personali, viene oggi impiegato nei contesti più vari: in bar e ristoranti per i menu, per l’accesso a eventi e luoghi pubblici, per la prenotazione di visite mediche, per ritirare prescrizioni, per la fatturazione elettronica, per sostituire i biglietti cartacei e per lo stesso Green pass, su cui il Garante della Privacy si è espresso recentemente esortando i cittadini alla massima prudenza e a evitare di esibire pubblicamente il ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il QRdelpotrebbe diventare il nuovo vettore d’attacco per i cyber criminali. Il codice, un quadratino che contiene una serie di informazioni, viene oggi impiegato nei contesti più vari: in bar e ristoranti per i menu, per l’accesso a eventi e luoghi pubblici, per la prenotazione di visite mediche, per ritirare prescrizioni, per la fatturazione elettronica, per sostituire i biglietti cartacei e per lo stesso, su cui il Garante della Privacy si è espresso recentemente esortando i cittadini alla massima prudenza e a evitare di esibire pubblicamente il ...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Variante Delta, contagi e vaccini: cosa succede nel mondo Intanto da domani 1 luglio il Green Pass europeo renderà più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell'Unione europea e dell'area Schengen. FRANCIA - In Francia la variante indiana 'rappresenta ...

Green Pass europeo, al via domani 1 luglio Da domani 1 luglio sarà attivo il Green Pass europeo che renderà più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell'Unione europea e dell'area Schengen. Viene rilasciato a chi è stato vaccinato contro il Covid o ha ottenuto un ...

"Green pass in farmacia, è caos" il Resto del Carlino Green pass, allerta QR code: dati personali a rischio Secondo gli esperti il codice QR del Green pass potrebbe diventare un obiettivo per il cyber crimine. L’allarme del Garante per la privacy ...

Titolare discoteca protesta sul tetto "troppe limitazioni" E' salito sul tetto della sua discoteca per protesta contro le limitazioni per la riapertura dei locali da ballo, Tiziano Tanzarella, titolare a Domodossola del 'Trocadero'' 'Lo Stato - dice - sta per ...

