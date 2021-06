Giornali e radio, il difficile risveglio di Nardi: addio a Maresca (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDa giorni sentiva odore di bruciato. E aveva avvertito: “Fino a quando Catello (Maresca, ndr) non si decide davvero da che parte stare, io stacco la spina. La composizione delle liste si ferma. Se sceglie il centrodestra, io e i miei civici non ci stiamo più”. Detto fatto: questa mattina, Alessandro Nardi, l’uomo che stava costruendo le liste elettorali per l’ex pm della Dda, ha fatto sapere che molla. A fargli prendere questa decisione la rassegna stampa. Proprio così. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’intervista che Maresca ha concesso a Fabrizio Boschi de “Il Giornale” dal titolo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDa giorni sentiva odore di bruciato. E aveva avvertito: “Fino a quando Catello (, ndr) non si decide davvero da che parte stare, io stacco la spina. La composizione delle liste si ferma. Se sceglie il centrodestra, io e i miei civici non ci stiamo più”. Detto fatto: questa mattina, Alessandro, l’uomo che stava costruendo le liste elettorali per l’ex pm della Dda, ha fatto sapere che molla. A fargli prendere questa decisione la rassegna stampa. Proprio così. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’intervista cheha concesso a Fabrizio Boschi de “Il Giornale” dal titolo ...

