G20 Matera, Blinken: "Grato all'Italia per la sua guida" (Di mercoledì 30 giugno 2021) Reazioni positive al G20 di Matera da parte dei leader che si congratulano per l'esito del vertice. "Grato all'Italia per la sua guida del G20 di quest'anno e per aver ospitato una produttiva riunione dei ministri degli Esteri del G20Italia – ha twittato il segretario di Stato americano Antony Blinken – Elogiamo l'attenzione dell'Italia per le persone, il pianeta e la prosperità. Gli Stati Uniti si impegnano a lavorare con i partner del G20 per fare progressi su queste sfide comuni". "Congratulazioni al ministro degli Esteri Luigi Di Maio per il successo della riunione" del G20 a Matera, ...

