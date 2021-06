Figlio dona al padre metà del suo fegato e il trapianto si prepara con la stampa in 3D dell’organo. (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il “clone in 3D” dell’organo del donatore, in scala 1:1 e con la fedele riproduzione dei vasi sanguigni e delle vie biliari, è stata ottenuto incrociando i dati della risonanza magnetica e della TC. Il modello ha guidato i chirurghi di Niguarda nell’esecuzione del trapianto da vivente con il Figlio che ha donato al padre metà del suo fegato. prepararsi all’intervento e impostare in anticipo la strategia chirurgica migliore potendo guardare e toccare l’esatta ricostruzione anatomica in 3D del fegato che si andrà a ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il “clone in 3D”deltore, in scala 1:1 e con la fedele riproduzione dei vasi sanguigni e delle vie biliari, è stata ottenuto incrociando i dati della risonanza magnetica e della TC. Il modello ha guidato i chirurghi di Niguarda nell’esecuzione delda vivente con ilche hato aldel suorsi all’intervento e impostare in anticipo la strategia chirurgica migliore potendo guardare e toccare l’esatta ricostruzione anatomica in 3D delche si andrà a ...

