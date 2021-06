Europei | Jorginho | “Mancini ci trasmette fiducia Non esaltiamoci subito”

Advertising

SkySport : Italia, Jorginho: 'Pallone d'Oro? Meglio gioire in gruppo che da solo. Che bello l'inno' #SkySport #SkyEuro2020… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Europei: Jorginho, Pallone d'oro? Meglio gioire coi compagni 'Vittoria di squadra conta di più. Pure Belgio ha punti deboli' - CORNERNEWS24 : #Calcio - Europei; Jorginho, quanto mi piace cantare l'inno di Mameli 'Rappresentare l'Italia è qualcosa di grande che sento dentro' - ossobuco20111 : Europei: Jorginho, Belgio? Abbiamo tanta fame di vittorie - giornaleradiofm : Approfondimenti: Europei: Jorginho, Pallone d'oro? Meglio gioire coi compagni: (ANSA) - ROMA, 30 GIU - 'Non penso a… -

Ultime Notizie dalla rete : Europei Jorginho

Agenzia ANSA

ha aggiunto. ."Non penso al Pallone d'Oro, prima di tutto viene gruppo, è più bello gioire con i compagni che gioire da solo, è più importante la vittoria della squadra". Questa la risposta didavanti alla possibilità di essere in lizza per il prestigioso riconoscimento se dopo la Champions League conquistata con il Chelsea dovesse l'11 luglio diventare campione d'Europa con la ...(ANSA) - ROMA, 30 GIU - "Non penso al Pallone d'Oro, prima di tutto viene gruppo, è più bello gioire con i compagni che gioire da solo, è più importante ...Il centrocampista dell'Italia e del Chelsea, Jorginho, è stato l'azzurro protagonista della quotidiana conferenza stampa da Coverciano. Il calciatore della Nazionale ha parlato degli Europei, del Belg ...