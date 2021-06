Dugenta, rapina in una gioielleria: banditi armati in fuga (Di mercoledì 30 giugno 2021) rapina in una gioielleria di Dugenta ad opera di due banditi armati di pistola che sarebbero riusciti a fuggire: sul posto sono intervenuti i carabinieri. Credit: PixabayAttimi di paura questa mattina, mercoledì 30 giugno, a Dugenta, comune della provincia di Benevento, dove è andata in scena una rapina in una gioielleria. Due banditi armati di pistola, in sella a una moto di grossa cilindrata e col volto coperto dal casco, dopo aver fatto irruzione nel negozio sarebbero riusciti a portare via alcuni gioielli sul bancone ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 30 giugno 2021)in unadiad opera di duedi pistola che sarebbero riusciti a fuggire: sul posto sono intervenuti i carabinieri. Credit: PixabayAttimi di paura questa mattina, mercoledì 30 giugno, a, comune della provincia di Benevento, dove è andata in scena unain una. Duedi pistola, in sella a una moto di grossa cilindrata e col volto coperto dal casco, dopo aver fatto irruzione nel negozio sarebbero riusciti a portare via alcuni gioielli sul bancone ...

