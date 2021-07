Drag Race Italia | ecco la giuria

(Di mercoledì 30 giugno 2021) I giurati diE’ arrivato l’annuncio ufficiale.arriverà insu Discovery Plus. La competizione traqueen sarà una delle novità della programmazione dell’emittente di proprietà americana, come DavideMaggio.it anticipato. Inconfermata la presenza di Tommaso Zorzi, accanto a lui troviamo un volto noto femminile amico della comunità LGBTQI. A sedersi dietro al bancone dellasarà Chiara Francini, di ritorno sul piccolo schermo con un progetto che ha tutta l’aria di essere a lei congeniale. Terzo giurato è la ...

ITALIA CON ZORZI SU DISCOVERY+ Su discovery+ arrivano nuove produzioni, dopo " Love Island Italia " che potrebbe vedere già una seconda stagione, come a novembre "Italia ", ...... cosa importante, sarà visionato da RuPaul in persona: Laura Carafoli ha detto " Sono orgogliosa di annunciare che da novembre proporremoItalia. Un programma consolidato con alle spalle 19 ...I casting sono aperti e “ci sono meravigliose drag provenienti da tutta Italia”, assicura Laura Carafoli SVP Chief Content Officer di Discovery. A settembre le nuove puntate di “Little Big Italy” con ...Tra le novità della prossima stagione su Discovery Plus c'è l'arrivo in Italia del format Drage Race: conduttori e giurati saranno Tommaso Zorzi, Chiara Francini e la Drag Priscilla. Discovery Plus ha ...