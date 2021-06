De Laurentiis: «Il Napoli deve necessariamente vendere, ha speso troppi soldi» (Di mercoledì 30 giugno 2021) Si parla anche del prossimo mercato del Napoli con il presidente De Laurntiis e soprattutto del fatto che sarà necessario fare delle cessioni importanti, ma basteranno a sanare il bilancio? «Pochissime aziende nel calcio sono sane. Il Napoli deve necessariamente tagliare. Non fattura quanto spende. Abbiamo aumentato. Non basterà vendere un giocatore. Soprattutto dovrai vendere quei giocatori che hanno aumentato a dismisura attraverso i loro salari quello che il Napoli non può pagare. Purtroppo il covid ci ha giocato il brutto scherzo di avere fiducia nelle autorità e ne ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 30 giugno 2021) Si parla anche del prossimo mercato delcon il presidente De Laurntiis e soprattutto del fatto che sarà necessario fare delle cessioni importanti, ma basteranno a sanare il bilancio? «Pochissime aziende nel calcio sono sane. Iltagliare. Non fattura quanto spende. Abbiamo aumentato. Non basteràun giocatore. Soprattutto dovraiquei giocatori che hanno aumentato a dismisura attraverso i loro salari quello che ilnon può pagare. Purtroppo il covid ci ha giocato il brutto scherzo di avere fiducia nelle autorità e ne ...

Advertising

claudioruss : La postazione da cui il presidente del #Napoli Aurelio De Laurentiis terrà la conferenza stampa alle 15.45, in una… - tvdellosport : ?? IL GIORNO DI DE LAURENTIIS Dalle 1??5??:4??5?? segui live su #Sportitalia la conferenza stampa del Presidente d… - claudioruss : De Laurentiis: 'Verona-Napoli? Il mister in alcune partite non si sentiva nella forma perfetta, tutti gli interlocu… - ElTrattore : RT @Glongari: #Napoli De Laurentiis su rinnovo #Insigne: “Ci vedremo dopo l’#Europeo, ci parleremo e poi sarà quel che sarà”. @tvdellosport - ElTrattore : RT @claudioruss: De Laurentiis: 'Non è ridimensionamento Napoli, ma presa di coscienza che il budget venga rivisto. Altrimenti lo fai falli… -