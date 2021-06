Cristina Buccino paparazzata con un ex storico di Diletta Leotta

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Nuovo flirt per? Come ben ricorderemo solo lo scorso annoè finita al centro del gossip e del pettegolezzo. Il nome della nota influencer infatti la scorsa estate è stato associato dapprima ad Andrea Iannone, col quale pare aver avuto una breve frequentazione, e in seguito a Michele Morrone. La stessa L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Cristina Buccino paparazzata in compagnia di un ex storico di Diletta Leotta (FOTO) - DonnaGlamour : Baci bollenti tra Daniele Scardina e Cristina Buccino: “Il primo round d’amore” - zazoomblog : Daniele Scardina ritrova l’amore dopo Diletta Leotta la nuova fidanzata è Cristina Buccino - #Daniele #Scardina… - andreastoolbox : Daniele Scardina ritrova l'amore dopo Diletta Leotta, la nuova fidanzata è Cristina Buccino - zazoomblog : Daniele Scardina e Cristina Buccino sono la nuova coppia dell’estate? Le foto da Chi - #Daniele #Scardina #Cristina… -

Ultime Notizie dalla rete : Cristina Buccino

Una nuova coppia è nata nello show business? Il settimanale Chi, nel numero in edicola, pubblica in esclusiva le immagini dell'incontro tra Daniele Scardina e. Da un po' di tempo circolavano rumors in merito ad una frequentazione tra il pugile e la showgirl che, ora, sono stati sorpresi dal settimanale Chi in quel di Milano. I due si sono ...I paparazzi di 'Chi' hanno pizzicato Daniele Scardina edurante uno scambio di baci e tenerezze. Le immagini esclusive sembrano parlare chiaro: il pugile e l'influencer stanno ...Come ben ricorderemo solo lo scorso anno Cristina Buccino è finita al centro del gossip e del pettegolezzo. Il nome della nota influencer infatti la scorsa estate è stato associato dapprima ad Andrea ...Daniele Scardina torna ad innamorarsi dopo la Leotta. Diletta Leotta, dopo Scardina si è messa con l’attore turco Can Yaman. Dopo alcuni problemi iniziali, la conduttrice di Da ...