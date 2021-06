Crisi Covid | Buffett | “Impatto estremamente irregolare e non è finita”

(Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) – La pandemia ha colpito più duramente le piccole imprese e l’onda lunga dellanon è ancora. E’ quanto ha sentenziato Warren, lo squalo di Wall Street, fondatore e Ceo della finanziaria Berkshire Hathaway quotata al Nyse, in una intervista rilasciata alla Cnbc. Parlando dellascatenata dalla pandemia,ha affermato che che le conseguenze economiche sono ricadute soprattutto sulle PMI, mentre le grandi imprese ed i giganti dell’e-commerce hanno saputo reggere l’onda d’urto della pandemia ed hanno fatto affari anche durante la. ...

