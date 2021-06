Covid, ancora 30 casi in Abruzzo nelle ultime 24 ore, fortunatamente nessun decesso (Di mercoledì 30 giugno 2021) L'Aquila - Sono 30 (di età compresa tra 1 e 89 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 74792. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nessun nuovo caso e resta fermo a 2512. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 71380 dimessi/guariti (+123 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 900 (-93 rispetto a ieri). 25 pazienti (-1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 1 ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 30 giugno 2021) L'Aquila - Sono 30 (di età compresa tra 1 e 89 anni) i nuovipositivi alregistrati oggi in, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 74792. Il bilancio dei pazienti deceduti non registranuovo caso e resta fermo a 2512. Nel numero deipositivi sono compresi anche 71380 dimessi/guariti (+123 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in(calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 900 (-93 rispetto a ieri). 25 pazienti (-1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 1 ...

