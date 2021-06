Chi sono Claudia e Ste di Temptation Island 2021? Età e Instagram (Di mercoledì 30 giugno 2021) Conosciamo insieme chi sono Claudia e Ste, tra i protagonisti della nuova edizione di Temptation Island 2021. Ecco alcune news e curiosità che li riguardano: dall’età, alla loro storia a dove seguirli su Instagram. Chi sono Claudia e Ste Nome e Cognome: Claudia Venturini e Stefano SocionovoData di nascita: 1994 per Claudia; 29 aprile 1991 per SteLuogo di nascita: AnconaEtà: 26 anni Claudia; 30 anni L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Conosciamo insieme chie Ste, tra i protagonisti della nuova edizione di. Ecco alcune news e curiosità che li riguardano: dall’età, alla loro storia a dove seguirli su. Chie Ste Nome e Cognome:Venturini e Stefano SocionovoData di nascita: 1994 per; 29 aprile 1991 per SteLuogo di nascita: AnconaEtà: 26 anni; 30 anni L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

borghi_claudio : Sono andato a ricercare chi ha trovato l'errore di traduzione nel regolamento UE sul green pass e mi risulta sia st… - CarloCalenda : Sono rientrato a Roma sentendo, con Viola e ragazzi, la conferenza di Barbero sulla battaglia di Adrianopoli. A par… - enpaonlus : Come un “fratello” maggiore il cane tiene al sicuro un neonato impedendogli di salire le scale… - CiccioniSe : RT @BiologiScienza: Quelli che urlavano sdegnati che 'non si vaccina durante un'epidemia' sono gli stessi che ora sbraitano che 'non ha sen… - Mario83271189 : @repubblica Ritengo giusto, che abbiamo questi individui alla guida di questo paese fa capire quelli che verranno q… -