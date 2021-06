Caro Pd | si è ristretto il campo largo

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Si scrive Cinque stelle. E questo si vede a occhio nudo e si sente nel fragore rumoroso di una crisi “antipolitica” dell’“antipolitica”, tra lo sfregio irreversibile dell’immagine di Conte scolpito in quell’“incapace” di chi lo aveva elevato e la solita casalinata: il non più Elevato che affida la sua imperturbabilità a una foto in tenuta da tennis, dopo aver subito un dritto e rovescio che avrebbe ribaltato anche Bjorn Borg. Ma si legge anche Pd, de te fabula narratur, perché questa crisi lo interroga e lo riguarda. Per carità, scurdammoce o’ passato anche se il re è nudo, e questa nudità rende legittime le domande su ciò che è stato. E cioè su chi ha avuto in mano il paese nel momento ...