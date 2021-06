Borse asiatiche positive, Tokyo resta al palo (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) – Chiusura sulla parità per la Borsa di Tokyo, con il Nikkei 225 che si attesta a 28.813 punti, mentre, al contrario, performance positiva per Shenzhen, che termina la giornata in aumento dell’1,05% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente. La maggior parte delle Borse asiatiche sono comunque positive dopo la buona seduta di Wall Street, i cui indici hanno scambiato su livelli record. Sul Giappone pesa una produzione industriale in calo del 5,9% a maggio, mentre la fiducia dei consumatori è salita marginalmente a giugno. In frazionale calo Hong Kong (-0,25%); guadagni frazionali per Seul ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) – Chiusura sulla parità per la Borsa di, con il Nikkei 225 che si attesta a 28.813 punti, mentre, al contrario, performance positiva per Shenzhen, che termina la giornata in aumento dell’1,05% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente. La maggior parte dellesono comunquedopo la buona seduta di Wall Street, i cui indici hanno scambiato su livelli record. Sul Giappone pesa una produzione industriale in calo del 5,9% a maggio, mentre la fiducia dei consumatori è salita marginalmente a giugno. In frazionale calo Hong Kong (-0,25%); guadagni frazionali per Seul ...

I timori per la variante Delta del Covid - 19, insieme alla cautela in vista dei dati usa sul lavoro colpiscono le piazze asiatiche. Alla piazza di Hong Kong l'indice Hang Seng lascia sul terreno l'1,08% a 28.964 punti mentre, nella Cina continentale, l'indice composito di Shanghai perde lo 0,92% a 3,573 punti e quello ...

