Belgio | Tielemans | “Con l’Italia sarà una partita intensa e fisica | noi pronti a fare il nostro compito”

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Intervenuto in conferenza stampa a due giorni dal match che vedrà affrontarsi,e Italia, il centrocampista belga, Youri, che ha voluto dire la sua riguardo alla prossima sfida: “La chiave del match contro? Ce ne saranno molte. Si giocherà con i dettagli. Un episodio di gioco può cambiare tutto, favorendoci o complicandoci launae molto. Cercheremo diilgioco sul terreno. Passare il turno con un solo tiro in porta come domenica scorsa dimostra ...

... radio e televisioni è: quanto è forte il gruppo creato dal nostro CT? A mio avviso il... Nomi come Courtois, Vermaelen, Vertonghen, Alderweireld, Witsel, Tielemans, Mertens e l'interista Lukaku ...

Belgio-Italia, probabili formazioni

Belgio (3 - 4 - 3): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; De Bruyne, Lukaku, Carrasco. All. Martinez. 

ITALIA (4 - ...

(ANSA) – ROMA, 30 GIU – "La chiave della partita contro l'Italia? Si giocherà nei dettagli. Una fase della partita può cambiare tutto sia a nostro favore o contro di noi. Sarà un match molto fisico".