Belgio, De Bruyne e Hazard ancora a parte: a rischio la partita con l'Italia? (Di mercoledì 30 giugno 2021) Si fa complicata l'operazione recupero per Eden Hazard e Kevin De Bruyne, in vista dell'Italia: i due giocatori del Belgio hanno saltato anche l'allenamento di oggi pomeriggio a Tubize in vista della partita di venerdì contro gli azzurri valida per i quarti di finale di Euro 2020. Entrambi si sono infortunati durante la sfida con il Portogallo. Alla seduta hanno partecipato 19 giocatori e i tre portieri. Domani mattina è previsto l'ultimo allenamento dei 'Diavoli rossi' prima della partenza per Monaco di Baviera. SportFace.

