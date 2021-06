Amici | Deddy assente al compleanno di Rosa?

Leggi su solodonna

(Di mercoledì 30 giugno 2021)di Grazia ha festeggiato il suocon alcuni allievi didi Maria de Filippi? Ma fra loro non c’era traccia di? Fra i due la storia non è finita in modo tranquillo e pacifico insomma da buoni? A quanto pare sembra proprio che non sia così e che al contrario dopo la rottura siano stati tagliati tutti i ponti.di Grazia, la Articolo completo: dal blog SoloDonna