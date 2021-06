Zhang non avrà più il controllo di Suning, arrivano Alibaba e il governo dello Jiansgu (Di martedì 29 giugno 2021) Un consorzio guidato da Alibaba Group Holding Ltd. e il governo provinciale dello Jiangsu sono vicini ad un accordo per acquistare una partecipazione nel ramo al dettaglio di Suning.com, l’impero del miliardario cinese Zhang che controlla anche l’Inter. Secondo Bloomberg sarebbe l’ultimo tassello del domino nello sforzo di Pechino per ripulire i conglomerati fortemente indebitati. Zhang, dunque, non avrà più il controllo sulla società. Le azioni di Suning.com sono state sospese dal 16 giugno in attesa dell’annuncio che è previsto in ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 29 giugno 2021) Un consorzio guidato daGroup Holding Ltd. e ilprovincialeJiangsu sono vicini ad un accordo per acquistare una partecipazione nel ramo al dettaglio di.com, l’impero del miliardario cineseche controlla anche l’Inter. Secondo Bloomberg sarebbe l’ultimo tassello del domino nello sforzo di Pechino per ripulire i conglomerati fortemente indebitati., dunque, nonpiù ilsulla società. Le azioni di.com sono state sospese dal 16 giugno in attesa dell’annuncio che è previsto in ...

