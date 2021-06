Advertising

infoitsalute : Vaccini, tagli a forniture Pfizer e fuga da AstraZeneca: la campagna rallenta, prime dosi dimezzate - Gazzettino : Vaccini, tagli a forniture Pfizer e fuga da AstraZeneca: la campagna rallenta, prime dosi dimezzate - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Vaccini, tagli a forniture Pfizer e fuga da AstraZeneca: la campagna rallenta, prime dosi dimezzate - ilmessaggeroit : Vaccini, tagli a forniture Pfizer e fuga da AstraZeneca: la campagna rallenta, prime dosi dimezzate - infoiteconomia : Vaccini, in vista dei tagli l'Isola riprogramma la campagna: “Potrebbero slittare le prime somministrazioni” - L'Un… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini tagli

ilmessaggero.it

a forniture Pfizer e fuga da AstraZeneca: la campagna rallenta, prime dosi dimezzate LE CONDIZIONI Entrambi sono ora ricoverati al policlinico di Tor Vergata ma non versano in gravi ...'Questo è inspiegabile - dice D'Amato - noi stiamo usando J&J, se andate a verificare il report dell'Aifa sulle reazioni avverse dei quattro, è quello che in percentuale ha meno segnalazioni. ...La corsa dei vaccini sta rallentando. Buona parte delle somministrazioni sono concentrate sui richiami, questo significa che una fetta importante della popolazione dovrà aspettare prima ...La corsa dei vaccini sta rallentando. Buona parte delle somministrazioni sono concentrate sui richiami, questo significa che una fetta importante della popolazione dovrà aspettare prima ...