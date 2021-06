Tour de France 2021 | 5° tappa Changé – Laval Espace Mayenne cronometro individuale | favoriti | percorso e altimetria

Eurosport_IT : Tante, troppe cadute al Tour de France: arriva l'accusa pesante di Madiot! ???????????? Scopri di più:… - fattoquotidiano : Tour de France, ricercata in tutto il Paese la spettatrice che ha esposto un cartello e provocato la caduta di 150… - Corriere : Tour de France, una tifosa si sporge con un cartello e fa cadere rovinosamente metà del... - angelinozamuner : E chi mai ci crede di non essere capaci di identificare una donna, con tanto di filmati? Gendarmerie incapace! C'er… - STnews365 : Tour de France, Nibali prudente pensando alle Olimpiadi 'Ieri ho corso con molta prudenza proprio pensando alle Oli… -

Ultime Notizie dalla rete : Tour France

Ilde2021 si ferma per un minuto in piena corsa. La quarta tappa della Grande Boucle ha visto un segnale forte da parte del plotone, che ha voluto chiedere maggiore sicurezza in corsa. ...La quarta tappa del 108esimodesi aperta con una protesta dei corridori. Gli atleti sono rimasti fermi per 1 minuto e poi hanno percorso a ritmo blando i primi chilometri per mostrare il loro disappunto nei confronti ...I corridori del 108/o Tour de France di ciclismo hanno espresso la propria insoddisfazione per il moltiplicarsi delle cadute nei giorni scorsi, scendendo dai pedali per 1' in segno di protesta, 500 me ...TOUR DE FRANCE - Ecco le parole di Jacopo Guarnieri, pesce pilota di Démare e corridore molto attive proprio nei finali di gara. È forte l'accusa del corridore della Groupama-FDJ: "Dovrebbe esserci co ...