Taranto, agguato in strada: ucciso un 21enne (Di martedì 29 giugno 2021) agguato nella notte a Taranto: Alessio Serra , un 21enne con precedenti è stato ucciso strada , in via Capecelatro, all'incrocio con via Liside. Contro il giovane sono stati esplosi almeno 5 colpi di ... Leggi su quotidiano (Di martedì 29 giugno 2021)nella notte a: Alessio Serra , uncon precedenti è stato, in via Capecelatro, all'incrocio con via Liside. Contro il giovane sono stati esplosi almeno 5 colpi di ...

Advertising

qnazionale : Taranto, agguato in strada: ucciso un 21enne - CorriereQ : Omicidio a Taranto, 21/enne ucciso in un agguato - TelevideoRai101 : Taranto, 21enne ucciso in un agguato - MediasetTgcom24 : Taranto, agguato a colpi di pistola: ucciso 21enne #cronacataranto - PugliaStream : Omicidio nella notte a Taranto, 21enne ucciso in un agguato -