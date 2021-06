Taekwondo | Nolano | “Abbiamo qualità per arrivare in fondo a Tokyo 2020”

(Di martedì 29 giugno 2021) L’Italia delè pronta per partire alla volta del Giappone, dove tra meno di un mese prenderanno il via le Olimpiadi di. A rappresentare il Belpaese saranno, lo ricordiamo, Simone Alessio e Vito dell’Aquila nelle Olimpiadi e Antonino Bossolo nelle Paralimpiadi. Fiducioso il direttore tecnico Claudio: “dei ragazzi che hanno dimostrato nelle qualificazioni di poter far parte dell’élite mondiale del. Ora possono e devono dimostrare di poter fare un grande risultato, devono dimostrare di avere qualcosa in più degli altri. Hanno tutti e tre la ...

Advertising

sportface2016 : #Taekwondo, le parole degli Azzurri impegnati a #Tokyo2020 - ansacalciosport : Taekwondo: Cito, dopo Rio per Tokyo siamo ottimisti. N.1 Fita e dt Nolano a corso maestri Formia che segna riparten… -

Ultime Notizie dalla rete : Taekwondo Nolano

Sportface.it

A due settimane dalla partenza per Tokyo, l'Italia delè pronta a correre per la medaglia olimpica. Ancora pochi giorni e poi gli azzurri ...- spiega il Direttore Tecnico Claudio- Ma ...A due settimane dalla partenza per Tokyo, l'Italia delè pronta a correre per la medaglia olimpica. Ancora pochi giorni e poi gli azzurri ...- spiega il Direttore Tecnico Claudio- Ma ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.A due settimane dalla partenza per Tokyo, l'Italia del taekwondo è pronta a correre per la medaglia olimpica. Ancora pochi giorni e poi gli azzurri prenderanno il volo per il Giappone. Prima gli olimp ...