Settore Giovanile, la Primavera dell’Avellino riparte da Daniele Cinelli (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Continua la programmazione in casa Avellino in vista della prossima stagione. La società, guidata dalla famiglia D’Agostino, lavora su più fronti. Tra questi anche quello che porta al Settore Giovanile. Dopo aver chiuso il campionato Primavera 3 al terzultimo posto è in arrivo una mini-rivoluzione. Nessun rinnovo in vista per il tecnico Alessandro Caruso. Quest’ultimo sarà sostituito da Daniele Cinelli. E’ un ritorno in Irpinia per il trainer romano visto le avventure al fianco di di Capuano, Ignoffo e Bucaro nonché ex centrocampista dei lupi in passato. Nei ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Continua la programmazione in casa Avellino in vista della prossima stagione. La società, guidata dalla famiglia D’Agostino, lavora su più fronti. Tra questi anche quello che porta al. Dopo aver chiuso il campionato3 al terzultimo posto è in arrivo una mini-rivoluzione. Nessun rinnovo in vista per il tecnico Alessandro Caruso. Quest’ultimo sarà sostituito da. E’ un ritorno in Irpinia per il trainer romano visto le avventure al fianco di di Capuano, Ignoffo e Bucaro nonché ex centrocampista dei lupi in passato. Nei ...

Advertising

SaraMeini : #Fiorentina, esclusiva @TgrRaiToscana Arriva Giancarlo #Antognoni e inizia l’incontro con #Barone. La società viola… - rbonfantini : Rimini FC: Rugoletti e Manzaroli in pole per il ruolo di resp. Settore Giovanile - anteprima24 : ** Settore Giovanile, la Primavera dell'##Avellino riparte da Daniele Cinelli ** - rizrob : @dydsix Non puoi paragonare la Lazio all’Inter anche negli anni peggiori dell’Inter. Altra storia obiettivi blasone… - antofns : @diego_tvl @angianna78 @enzogoku69 I cicli fortunati possono capitare, bisogna saperli sfruttare e strutturarsi per… -