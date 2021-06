"Pit stop" della salute ai camionisti. Basta una visita per ripartite più sereni (Di martedì 29 giugno 2021) Il Pit stop nelle gare di Formula Uno è diventato un momento importantissimo, che può modificare radicalmente (in meglio, con un cambio di gomme in un paio di secondi, o in peggio, con problemi ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di martedì 29 giugno 2021) Il Pitnelle gare di Formula Uno è diventato un momento importantissimo, che può modificare radicalmente (in meglio, con un cambio di gomme in un paio di secondi, o in peggio, con problemi ...

Advertising

sooninshawnsarm : Io che mentre entrava ai box pregavo i meccanici di fare un bel pit stop vs io che non lo vedo ripartire - thevscientist : Bottas al pit stop al gp di Monaco - glooit : La grandine distrugge l’auto di Raikkonen: “Alfa Romeo possiamo fare un pit-stop?”, “Sei coperto!” leggi su Gloo… - lovingkookies : pensando che bottas non ha mai un pit stop come si deve trova sempre problemi - Wacky_Spiky : Odio la burocrazia italiana. Hanno 300 uffici tutti sparpagliati che ti rimbalzano manco fosse una partita a ping p… -