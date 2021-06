Osservata la prima fusione tra un buco nero e una stella neutroni (Di martedì 29 giugno 2021) Un nuovo importante tassello della comprensione dell'universo estremo è stato aggiunto dalla ricerca sulle onde gravitazionali. Le collaborazioni scientifiche Virgo, a cui partecipa l'INFN Istituto ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 29 giugno 2021) Un nuovo importante tassello della comprensione dell'universo estremo è stato aggiunto dalla ricerca sulle onde gravitazionali. Le collaborazioni scientifiche Virgo, a cui partecipa l'INFN Istituto ...

