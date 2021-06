Open Day Pfizer ad accesso libero in Irpinia, ecco le modalità (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi terrà giovedì 1 luglio l’Open Day Pfizer ad accesso libero promosso dall’Asl di Avellino nell’ambito della Campagna Vaccinale anti-Covid 19. I Centri Vaccinali di Avellino – Paladelmauro, Altavilla Irpina, Cervinara, Grottaminarda, Monteforte Irpino, Montoro e Solofra saranno aperti dalle ore 8.00 alle ore 20.00, consentendo l’accesso libero fino ad esaurimento dell’orario. I cittadini, residenti in provincia di Avellino dai 12 ai 59 anni, potranno accedere alla vaccinazione senza prenotazione anche se non iscritti sulla Piattaforma regionale ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi terrà giovedì 1 luglio l’Dayadpromosso dall’Asl di Avellino nell’ambito della Campagna Vaccinale anti-Covid 19. I Centri Vaccinali di Avellino – Paladelmauro, Altavilla Irpina, Cervinara, Grottaminarda, Monteforte Irpino, Montoro e Solofra saranno aperti dalle ore 8.00 alle ore 20.00, consentendo l’fino ad esaurimento dell’orario. I cittadini, residenti in provincia di Avellino dai 12 ai 59 anni, potranno accedere alla vaccinazione senza prenotazione anche se non iscritti sulla Piattaforma regionale ...

