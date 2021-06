Olimpiadi Tokyo 2021, Ciclismo: Tatiana Guderzo, scheda e palmares (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nome: Tatiana Cognome: Guderzo Luogo e data di nascita: Marostica, 22 agosto 1984 Disciplina: Ciclismo, prova in linea palmares: 14 successi in carriera. Spiccano su tutti la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Pechino 2008 nella prova in linea, il titolo mondiale in linea nel 2009, la medaglia d’argento nel 2004 e il bronzo nel 2018. Inoltre si è laureata campionessa italiana cronometro nel 2005, 2008, 2010, 2012 e 2013. Si è poi classificata terza al Giro Rosa 2010 e seconda al Giro 2013. Ha vinto una tappa e la classifica generale dell’eco Tour Dookola Polski nel 2004, una tappa dell’Emakumeen Bira nel ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Marostica, 22 agosto 1984 Disciplina:, prova in linea: 14 successi in carriera. Spiccano su tutti la medaglia di bronzo alledi Pechino 2008 nella prova in linea, il titolo mondiale in linea nel 2009, la medaglia d’argento nel 2004 e il bronzo nel 2018. Inoltre si è laureata campionessa italiana cronometro nel 2005, 2008, 2010, 2012 e 2013. Si è poi classificata terza al Giro Rosa 2010 e seconda al Giro 2013. Ha vinto una tappa e la classifica generale dell’eco Tour Dookola Polski nel 2004, una tappa dell’Emakumeen Bira nel ...

