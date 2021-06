LIVE Svezia-Ucraina 1-2 | Europei 2021 in DIRETTA | Dobvyk regala agli ucraini i quarti di finale Pagelle e highlights

(Di martedì 29 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE COSI’! L’SI QUALIFICA PER IDI! 120’+3 Ultimi attacchi disperati da parte della. 120’+2 Traversone dalla sinistra di Zinchenko e il neo-entrato attaccante dello Sportyvnyj Klub Dnipro-1 trova l’incornata vincente alle spalle di Lindelof.1-2. 120’+1 DOBVYYYYYYYYYYYYYYYKKKKKKKKKKKKKKKKK!!!!!!!!!!!!!!! VINCE L’ALL’ULTIMO RESPIRO!!!! 120? Tre minuti di recupero. 119? Olsen fa suo il pallone dopo un’azione prolungata ...

All' Hampden Park di Glasgow, il match valido per gli ottavi di finale di Euro2020 trae Ucraina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Hampden Park di Glasgow,e Ucraina si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiUcraina ...(4 - 4 - 2): Olsen; Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson; S. Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg; Quaison, Isak A disp.: Johnsson, Nordfeldt, Bengttsson, Berg, Svensson, Helander, Sema, ...OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Svezia-Ucraina, match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020 20.42 Ruslan Malinovskyi (Ucraina)e Dejan Kulusevski (Svezia) erano di proprietà dell’A ...Si gioca all'Hampten Park di Glasgow l'ultimo ottavo di finale che vede sfidarsi la Svezia di Forsberg e prima nel proprio girone contro l'Ucraina di Shevchenko, qualificata grazie al ripescaggio; ad ...