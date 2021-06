La piattaforma di servizi e identità digitale all-in-one di IN Groupe, ad alta sicurezza, è stata lanciata nel Principato di Monaco (Di martedì 29 giugno 2021) - Monaco, 29 giugno 2021 /PRNewswire/



Dal prossimo 28 giugno ogni cittadino e residente di Monaco potrà avere un'identità digitale associata alla propria carta di identità attraverso un processo di verifica più facile e ad alta sicurezza, senza bisogno di ulteriori verifiche di identità per accedere ai diversi servizi sia statali sia dei partner privati. IN Groupe fornisce una soluzione sicura a cui tutti possono accedere. La soluzione è conforme alla legislazione del paese in materia di protezione dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) -, 29 giugno 2021 /PRNewswire/Dal prossimo 28 giugno ogni cittadino e residente dipotrà avere un'associata alla propria carta diattraverso un processo di verifica più facile e ad, senza bisogno di ulteriori verifiche diper accedere ai diversisiali sia dei partner privati. INfornisce una soluzione sicura a cui tutti possono accedere. La soluzione è conforme alla legislazione del paese in materia di protezione dei ...

