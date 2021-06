Knighton baby fenomeno Ai Trials batte nei 200 il record U20 di Bolt

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Knighton baby

Quotidiano.net

in un colpo solo ha già fatto suo anche il record mondiale Under 20, sempre di Bolt e risalente al 2004 . "A chi mi ispiro? A Usain, sono alto come lui", dice il 17enne, che per ora ha ...... world lead e medaglia d'oro olimpica prenotata, ma non potrà distrarsi con un Kenneth Bednarek in palla (19.78) e con ilErriyon, 17 anni, 19.84 per abbassare ancora il record del ...Il campione del mondo dei 200 metri Noah Lyles ha vinto ia Eugene la finale dei Trials Usa assicurandosi quindi un posto nella squadra olimpica per Tokyo. Lyles ha corso in 19”74, miglior prestazione ...Un record mozzafiato, un muro che cade, ed è qualcosa che in atletica fa sempre rumore. I cinquantadue secondi non erano mai stati violati nella storia dei 400 ostacoli al femminile. La fiammata, a un ...