Io, che noia! (Di martedì 29 giugno 2021) Nulla ferma lo Strega, neanche la pandemia. Gli incontri con gli scrittori si fanno online, per proclamare la cinquina c’è il Teatro romano di Benevento, Clemente Mastella sindaco e Gigi Marzullo intervistatore della dozzina da sforbiciare (casa Bellonci, dove tradizionalmente si svolge la cerimonia, è inadatta alle folle). La curiosità era tanta: il favoritissimo Nicola Lagioia aveva a suo tempo ritirato dalla gara “La città dei vivi”, la molto favorita Teresa Ciabatti con “Sembrava bellezza” ha visto precipitare le sue quotazioni. Mistero, è una delle rare scrittrici italiane dalla penna sciolta e riconoscibile. Procediamo in ordine alfabetico, con il carotaggio di pagina 69 (secondo ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 29 giugno 2021) Nulla ferma lo Strega, neanche la pandemia. Gli incontri con gli scrittori si fanno online, per proclamare la cinquina c’è il Teatro romano di Benevento, Clemente Mastella sindaco e Gigi Marzullo intervistatore della dozzina da sforbiciare (casa Bellonci, dove tradizionalmente si svolge la cerimonia, è inadatta alle folle). La curiosità era tanta: il favoritissimo Nicola Lagioia aveva a suo tempo ritirato dalla gara “La città dei vivi”, la molto favorita Teresa Ciabatti con “Sembrava bellezza” ha visto precipitare le sue quotazioni. Mistero, è una delle rare scrittrici italiane dalla penna sciolta e riconoscibile. Procediamo in ordine alfabetico, con il carotaggio di pagina 69 (secondo ...

