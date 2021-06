Inps, lavoro part time: ecco come compilare l’UNIEMENS (Di martedì 29 giugno 2021) L’Inps ha fornito specifiche direttive ai datori di lavoro su come compilare il modello UNIEMENS ai fini pensionistici Sono state fornite dall’Inps ai datori di lavoro, con apposita circolare n. 2162 dello scorso 3 giugno, le istruzioni per la compilazione dei flussi UNIEMENS in caso di lavoratori part-time verticale o ciclico. Nella circolare l’Inps dà L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 29 giugno 2021) L’ha fornito specifiche direttive ai datori disuil modello UNIEMENS ai fini pensionistici Sono state fornite dall’ai datori di, con apposita circolare n. 2162 dello scorso 3 giugno, le istruzioni per la compilazione dei flussi UNIEMENS in caso di lavoratoriverticale o ciclico. Nella circolare l’dà L'articolo proviene da Consumatore.com.

Ultime Notizie dalla rete : Inps lavoro Contratto di espansione, come fare domanda di pensione anticipata: istruzioni Inps I datori di lavoro devono trasmettere alla struttura Inps territorialmente competente la copia del contratto di espansione sottoscritto presso il Ministero del Lavoro ed il modulo di Richiesta di ...

Pensioni: dopo quota 100, più flessibilità o ritorno alla Fornero? Mancherà l'opzione di uscita dal lavoro con 38 anni di contributi e 62 di età, ma ci sono altre soluzioni. Come dice Tridico: Secondo l'Inps, quindi, queste due norme post pandemiche devono essere ...

Nuovi bonus INPS domande al via Fiscoetasse Inps, lavoro part time: ecco come compilare l’UNIEMENS L'Inps ha fornito specifiche direttive ai datori di lavoro su come compilare il modello UNIEMENS ai fini pensionistici ...

Indennità Covid-19 Sostegni bis: è online il servizio per la domanda Sul sito istituzionale INPS è disponibile il servizio per la presentazione della domanda di indennità Covid-19 che prevede 1.600 euro per ...

