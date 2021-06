Giovedì? Aperitivo e show con Gue Pequeno aperto a tutti

Leggi su vanityfair

(Di martedì 29 giugno 2021) L’invito al sesto appuntamento con #MartiniLiveBar per questo giovedì alle 19.30 con Gue Pequeno è super speciale, assolutamente da non perdere. E per più motivi. Intanto, si potrà ascoltare in diretta streaming uno dei rapper più apprezzati dello scenario italiano che torna per la prima volta nel 2021 di nuovo sul palco.