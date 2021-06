Gazzetta: Inter-Oriali, divorzio all’orizzonte (Di martedì 29 giugno 2021) Sembra quasi inevitabile il divorzio tra l’Inter e Oriali. L’attuale first team technical manager nerazzurro, impegnato con il c.t. agli Europei, parlerà con la dirigenza dell’Inter al termine della competizione e secondo quanto riporta la Gazzetta non c’è margine perché le loro strade proseguano insieme. Al suo posto, inizia a circolare da più parti il nome di Riccardo Ferri, bandiera Interista e apprezzatissimo dai tifosi. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 29 giugno 2021) Sembra quasi inevitabile iltra l’. L’attuale first team technical manager nerazzurro, impegnato con il c.t. agli Europei, parlerà con la dirigenza dell’al termine della competizione e secondo quanto riporta lanon c’è margine perché le loro strade proseguano insieme. Al suo posto, inizia a circolare da più parti il nome di Riccardo Ferri, bandieraista e apprezzatissimo dai tifosi. L'articolo ilNapolista.

