Gazzetta | difficile che Fabian sia ceduto | costa troppo e all’Europeo ha avuto poco spazio in vetrina

difficile che Fabian Ruiz possa essere ceduto, scrive la Gazzetta dello Sport. De Laurentiis ha fissato un prezzo troppo alto. I club interessati, Real, Barcellona e Atletico, avrebbero voluto valutare il giocatore all'Europeo, ma Luis Enrique lo sta utilizzando pochissimo. "Ed è proprio la conferma dello spagnolo l'enigma da risolvere. Alle cifre pretese da Aurelio De Laurentiis (65 milioni di euro) è improbabile che il giocatore possa essere ceduto, perché quella somma non è disposto a spenderla nessuno dei pretendenti. Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid hanno ...

