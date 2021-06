G20 a Matera tra post-pandemia, cooperazione e Africa (Di martedì 29 giugno 2021) Oggi è atteso il summit dei ministri degli Esteri del G20 a Matera. I temi principali del vertice saranno la cooperazione internazionale, la ripresa post-pandemia e l’Africa. Per l’Italia è un appuntamento importante per tornare al centro della politica estera, soprattutto per quanto riguarda l’Africa. L’obiettivo per il governo italiano è quello di giungere a Leggi su periodicodaily (Di martedì 29 giugno 2021) Oggi è atteso il summit dei ministri degli Esteri del G20 a. I temi principali del vertice saranno lainternazionale, la ripresae l’. Per l’Italia è un appuntamento importante per tornare al centro della politica estera, soprattutto per quanto riguarda l’. L’obiettivo per il governo italiano è quello di giungere a

Advertising

ItalyMFA : #Matera è pronta ad accogliere i lavori della Ministeriale Esteri e Sviluppo @g20org @luigidimaio #G20 #G20Italy 'P… - ItalyMFA : #G20 #G20Italy | Il Ministro @luigidimaio è oggi a #Matera per la Riunione dei Ministri degli Esteri e la Riunione… - ItalyMFA : #VociFarnesina???Multilateralismo, Africa, #sostenibilità e cooperazione in risposta #COVID19: sono alcuni dei temi… - EusebioLogoluso : RT @repubblica: G20: cibo, Africa e sviluppo nell'agenda oggi a Matera - PugliaStream : G20: delegati in treno da Bari a Matera per vertice Esteri -