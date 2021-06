Forteto | 5 vittime chiedono risarcimenti allo Stato | ai comuni di Vicchio e Dicomano e all’Asl

Advertising

Cause civili sono state promosse da cinquedel, la comunità a cui il tribunale affidava minori in difficoltà, il cui fondatore e 'guru' Rodolfo Fiesoli (nella foto) è stato condannato in via definitiva nel novembre del 2019 a ...Le cause civili sono state promosse da cinquedel, il cui fondatore e 'guru' Rodolfo Fiesoli è stato condannato in via definitiva nel novembre del 2019 a 14 anni e 10 mesi per ...Da uno a due milioni di euro per danni biologici e morali. È il risarcimento chiesto alla presidenza del Consiglio dei Ministri, ad alcuni comuni della provincia di Firenze e Pisa e alla Asl Toscana C ...Sono 5 le vittime del Forteto (due genitori e tre ex minorenni) che reclamano giustizia in sede civile, chiedendo risarcimenti allo Stato. Hanno citato in giudizio la Presidenza del Consiglio dei mini ...